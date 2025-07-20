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15:59, 20 июля 2025Россия

Стало известно о нападении дикого животного на детей в российском лагере

Дикое животное напало на детей в лагере «Морской» в Крыму, есть пострадавшие
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wirestock / Getty Images

Дикое животное напало на детей во входящем в систему «Артек» лагере «Морской» в Крыму. Об этом стало известно из сообщения журналиста и медиаменеджера Ксении Собчак в Telegram.

Со ссылкой на собственные источники Собчак сообщает, что инцидент произошел в ночь на 19 июля. По информации журналистки, нападение животного произошло во время ночевки на природе, когда из-за жары дети решили спать в приоткрытых палатках.

Ночью в палатки ворвалась лиса и начала кусать детей и подростков. В результате нападения животного есть пострадавшие — четверо детей и один вожатый, который пытался отогнать животное. Отмечается, что медицинскую помощь, в том числе прививки от бешенства, пострадавшие смогли получить лишь на следующий день.

Ранее сообщалось, что в российском регионе закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции.

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