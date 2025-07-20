Стало известно о планах Ирана и «евротройки» провести переговоры по ядерному вопросу

Tasnim: Иран и страны Европы договорились о переговорах по ядерной проблематике

Иран и страны «европейской тройки» (Франция, Германия и Великобритания) запланировали провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает информационное агентство Tasnim.

Договоренность о проведении таких переговоров уже достигнута, уточняет издание. При этом стороны еще продолжают дискутировать о деталях, в частности, времени и месте их проведения.

Ранее стало известно о планах Ирана обсудить политику стран «евротройки» относительно механизма восстановления всех санкций Совбеза ООН, действие которых было приостановлено в 2015 году. По данным агентства ISNA, заседание по этой теме парламентская комиссия по национальной безопасности хочет провести во вторник, 22 июля.

В июле главы МИД Франции, Великобритании и ФРГ в ходе общения с руководителем МИД Ирана подтвердили возможность восстановления международных ограничительных мер в отношении страны. Если до конца августа Иран не согласится на ядерную сделку с США и их союзниками, то в отношении Исламской Республики будут введены санкции, сообщил телеканал Fox News.

