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12:35, 20 июля 2025Мир

Стало известно о планах Ирана и «евротройки» провести переговоры по ядерному вопросу

Tasnim: Иран и страны Европы договорились о переговорах по ядерной проблематике
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран и страны «европейской тройки» (Франция, Германия и Великобритания) запланировали провести переговоры по иранской ядерной проблематике. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает информационное агентство Tasnim.

Договоренность о проведении таких переговоров уже достигнута, уточняет издание. При этом стороны еще продолжают дискутировать о деталях, в частности, времени и месте их проведения.

Ранее стало известно о планах Ирана обсудить политику стран «евротройки» относительно механизма восстановления всех санкций Совбеза ООН, действие которых было приостановлено в 2015 году. По данным агентства ISNA, заседание по этой теме парламентская комиссия по национальной безопасности хочет провести во вторник, 22 июля.

В июле главы МИД Франции, Великобритании и ФРГ в ходе общения с руководителем МИД Ирана подтвердили возможность восстановления международных ограничительных мер в отношении страны. Если до конца августа Иран не согласится на ядерную сделку с США и их союзниками, то в отношении Исламской Республики будут введены санкции, сообщил телеканал Fox News.

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