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20:41, 20 июля 2025Путешествия

Стало известно о резком росте интереса к отдыху в российском городе

«Ъ»: Интерес к отдыху в Геленджике резко вырос после возобновления авиаперелетов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Интерес к отдыху в российском городе Геленджике резко вырос после возобновления авиаперелетов. Об этом стало известно из публикации газеты «Коммерсантъ».

По информации издания, количество бронирований отелей и туров с размещением в городе выросло сразу на десятки — по разным оценкам от 30 до 50 — процентов. Таким образом, курортный город поднялся сразу на 7 позиций в списке самых востребованных летних направлений: теперь Геленджик находится на 9-й строчке рейтинга.

Из-за роста популярности в отелях города выросла стоимость аренды — цены поднялись примерно на 4 процента.

Ранее сообщалось о проблемах при открытии аэропорта в Геленджике.

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