Стало известно об избиении врача в Одессе сотрудниками ТЦК

В одесском ТЦК проведут проверку по факту избиения врача из Харькова

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили врача, приехавшего из Харькова. Об этом сообщает «Политика страны» со ссылкой на украинские паблики.

Как уточняется, представители ТЦК задержали мужчину на улице. Затем его затащили в микроавтобус и несколько раз ударили дверью по голове.

После этого пострадавшего сразу отвезли на военно-врачебную комиссию. Помощь мужчине оказана не была, уточняет издание. В то же время врач из комиссии, осмотревший коллегу, настоял на его госпитализации. В данный момент житель Харькова находится в реанимации. У него пробито легкое и сломаны ребра.

В одесском ТЦК сообщили, что по факту случившегося ведется служебная проверка.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал об усилении мобилизации в Одессе с 21 июля. По его словам, с этой целью в страну на следующей неделе приедут сотни сотрудников территориальных центров комплектования из западных областей Украины. В этих областях набор почти остановился, и теперь ставку планируют делать на Одессу.