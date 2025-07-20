Такер Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и возвысил Россию

Американский журналист Такер Карлсон отметил, что президент России Владимир Путин проделал грандиозную работу и возвысил страну. Об этом он заявил в интервью Bild.

«Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем [работа] любого немецкого политика», — сказал журналист.

Карлсон указал, что его смешит ярость Германии на Путина. «Вы должны быть в ярости на собственных политиков», — заявил он немецкому изданию.

Журналист также назвал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель преступницей, которая разрушила Германию, пустив в страну огромное количество мигрантов.

Ранее Такер Карлсон заявил, что посетил Россию в 2024 году, чтобы поспособствовать диалогу и предотвратить ядерную войну.