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10:40, 20 июля 2025Путешествия

Турист пригласил к себе трансгендерную женщину, ограбил ее и закрыл в номере

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Индийский турист отправился в отпуск в Таиланд и ограбил трансгендерную женщину (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает издание The Pattaya News.

По данным источника, 18 июля около 3:00 утра 34-летний гражданин Индии познакомился в индийском пабе на Уокинг-стрит в Паттайе с трансженщиной, представившейся Нонг Плой, и пригласил ее в номер отеля, в котором остановился. Затем он предложил ей отправиться в душ, а сам вытащил из ее сумки 7 тысяч бат (16,9 тысячи рублей).

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Выйдя из ванной, женщина заметила, как турист кладет наличные в свой сейф, и устроила скандал. С ее слов, вместо того, чтобы вернуть деньги, мужчина запер ее в своей комнате. Однако сотрудники гостиницы услышали крики о помощи Нонг Плой и вызвали полицию, которая задержала путешественника.

Во время ареста мужчина рыдал и не мог выговорить связно ни одного слова. Офицеры начали расследование, чтобы выяснять все обстоятельства встречи.

Ранее в Таиланде полуголые трансгендерные женщины ограбили туриста. Когда мужчина потребовал вернуть деньги, одна из грабительниц ударила его камнем по голове.

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