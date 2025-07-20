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14:22, 20 июля 2025Бывший СССР

Украина захотела взыскать с России почти семь миллиардов долларов

Зеленский заявил о намерении Украины взыскать с России 6,9 миллиарда долларов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться от России выплаты почти семи миллиардов долларов. О намерении взыскать эти деньги он написал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время мы имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов», — отметил Зеленский. По его словам, эти решения являются справедливыми.

Как дополнил государственный деятель, сейчас Украина занимается подготовкой конкретных шагов для взыскания этой суммы с России. Решения судов, по мнению политика, демонстрируют ответственность Москвы, а также показывают, что международное право все еще имеет силу.

Ранее немецкое издание Spiegel написало, что Киев мог согласовать с США очередной раунд переговоров с Москвой. Об этом говорит тот факт, что недавно на Украине был спецпосланник американского президента Кит Келлог.

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