Уничтожен летевший на Москву беспилотник

Собянин: Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов., а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.