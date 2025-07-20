В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения, вводившиеся в столичных аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково, были сняты.

Ранее в основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотников. Было задержано множество рейсов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска и других городов России.