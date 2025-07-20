Daily Mail: Политика Трампа по Украине ставит мир перед серьезной опасностью

Политика президента США Дональда Трампа по Украине ставит мир перед серьезной опасностью. Об этом заявил обозреватель Питер Хитченс в своей статье для британского издания Daily Mail.

Он назвал Трампа ненормальным политиком. По его словам, мир в настоящий момент блуждает во мраке и находится на пороге грозной опасности. Хитченс добавил, что Киев не сможет ударить по Москве американскими ракетами без помощи специалистов и экспертов из США. «Кроме того, даже если бы это произошло, Россия расценила бы это как нападение Америки (и всего альянса НАТО). Даже не знаю, чем это может кончиться. Лучше даже не начинать», — заявил журналист.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.