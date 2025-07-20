Министр Райхе: Германия не осуществит зеленый переход к 2038 году

Глава Министерства экономики и энергетики Германии Катерина Райхе усомнилась в успешности зеленого перехода. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

По словам Райхе, Германия хотела осуществить зеленый переход к 2038 году, но к этому сроку у страны не получится это сделать. ФРГ пока не в состоянии отказаться от использования угольных электростанций, добавила она.

В Германии, продолжила министр, последнее время наблюдается существенный рост потребностей в электричестве. В нынешних условиях зеленый переход станет слишком затратным. В связи с этим в энергетическую политику страны необходимо внести ряд изменений, заключила Райхе.

Ранее немецкий депутат Штеффен Котре заявил, что зеленый курс является предательством интересов Германии. По его словам, в энергетической сфере стране следует сотрудничать с Россией.