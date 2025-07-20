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02:53, 20 июля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали катастрофой ситуацию на поле боя

Соскин предсказал скорый провал Украины на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украина находится в катастрофическом положении: у нее практически не осталось оружия и денег. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube.

По его мнению, обещания Запада о скорых поставках оружия Киеву являются пустыми словами, поскольку не содержат никакой конкретики. При этом, даже если станет известно, что именно войдет в пакет помощи, его доставка займет слишком много времени для того, чтобы украинские войска смогли изменить ситуацию на поле боя, считает эксперт.

Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп переложил ответственность за поддержку Украины на Европу. «Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул [украинского президента Владимира] Зеленского, причем очень мощно. (…) Фактически, все влипли по полной программе», — заключил Соскин.

Ранее экс-советник предположил, что США скоро начнут требовать отставки Зеленского. Однако, по его словам, украинский лидер не захочет уходить со своего поста.

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