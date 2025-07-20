В Кремле высказались о милитаристском экстазе Евросоюза

Песков: Кремль исходит из тенденции Евросоюза к милитаристскому экстазу

Кремль исходит из тенденции Евросоюза к милитаристскому экстазу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Тенденция, в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, западные страны проводят концентрированную работу по представлению России в качестве «исчадия ада».

Ранее вступил в силу новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Как следует из документа, потолок цен на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкции подпали 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые трансакции, связанные с «Северными потоками».