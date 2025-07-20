В Петербурге восьмилетняя девочка попала в реанимацию после удара током возле остановки

В Петербурге школьница попала в реанимацию после удара током возле остановки

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка попала в реанимацию после удара током возле остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что школьница одновременно взялась руками за столб с табло для автобусных маршрутов и находившийся рядом железный забор. В результате она пережила серьезное поражение электрическим током и была доставлена в отделение реанимации.

Впоследствии прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что к указанному забору примыкает кофейный киоск, и обесточили данный участок. В управлении СК России по Санкт-Петербургу начали проверку инцидента.

В мае сообщалось, что в Подмосковье российский подросток покатался на крыше поезда и получил удар током, который не пережил.