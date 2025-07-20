В Подмосковье рассказали о последствиях налета беспилотников ВСУ

Префект Зеленоградского АО Москвы Смирнов: Из-за атаки ВСУ начался пожар

Префект Зеленоградского административного округа Москвы Анатолий Смирнов рассказал о последствиях налета украинских беспилотников. Его слова приводит «Национальная служба Новостей».

19 и 20 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли серию последовательных атак на столицу России, в которой были задействованы беспилотники.

По словам Смирнова, из-за атак дронов на территории 20-го микрорайона Зеленограда начался пожар. В одном из корпусов обломками были выбиты стекла. Возгорание было локализовано, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Минобороны России рассказало о перехвате 40 беспилотников над российскими регионами. В частности, четыре дрона сбили над Московским регионом, два из которых летели на столицу. Кроме того, беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря.