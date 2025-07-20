Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 20 июля 2025Экономика

В России подорожало пиво

«Ромир»: Средний чек при покупке разливного пива в России вырос на 65 рублей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom  

Средний чек при покупке разливного пива в России в первом квартале 2025 года вырос на 65 рублей, до 285 рублей за покупку. Об этом со ссылкой на исследование холдинга «Ромир» сообщает ТАСС.

При этом стоимость пива в стеклянной бутылке в среднем увеличилась на 32 рубля, а в банке — на 40 рублей (до 192 рублей), уточнили в исследовательской компании. Также на 39 рублей подорожало пиво в ПЭТ-упаковке.

Одновременно аналитики зафиксировали сокращение аудитории покупателей пенного напитка. Такая тенденция затронула, в частности, пиво в банках, разливное пиво и пиво в пластиковой упаковке. При этом доля покупателей пенного в стеклянной бутылке практически не изменилась, а сам напиток в такой таре стали покупать даже чаще.

Ранее стало известно, что в России выросло производство пива. С января по июнь текущего года в стране произвели 455,07 миллиона декалитров пенного напитка, что на 3,7 процента превысило показатели аналогичного периода 2024-го. Особенно заметно — сразу на 11,3 процента — увеличились объемы выпуска сидра, пуаре и медовухи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об открытии нового фронта в зоне СВО

    В Росавиации высказались о ситуации в аэропортах

    В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

    ВСУ начали готовить к обороне шахту в ДНР

    Российский самокатчик на скорости столкнулся с авто, подлетел в воздух и попал на видео

    Российский фигурист рассказал об участии в ледовом шоу в Северной Корее

    Популярная авиакомпания изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах России

    Похваставшаяся отличным знанием истории участница телешоу допустила унизительную ошибку

    Россиян захотели освобождать от НДФЛ при долгосрочном инвестировании в акции

    В Кремле высказались о милитаристском экстазе Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости