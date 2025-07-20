ТАСС: Минимальный оклад наемника ВСУ равен зарплате мобилизованного

Минимальный оклад иностранного наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) равен зарплате мобилизованного. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

По словам неназванного собеседника агентства, наемники, прибывающие на Украину из разных стран, получают в месяц от двух до пяти тысяч долларов. «Получается, что минимальный оклад наемника примерно равен зарплате мобилизованного бойца ВСУ», — сказал источник.

При этом украинцы вынуждены рисковать своей жизнью, в то время как наемник «по сути, работает сторожем», отметил он.

Ранее стало известно о наемнике из Азербайджана, который командовал ротой ВСУ. Один из пленных бойцов рассказал, что комроты носил нашивку с азербайджанским флагом, говорил на русском языке и массово «утилизировал» подчиненных.