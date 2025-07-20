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21:29, 19 июля 2025Мир

В США обратили внимание на синяки у Трампа

Журналист из США Уильямс предложил Трампу «приберечь рукопожатия» из-за синяков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский журналист Ноэль Уильямс прокомментировал сообщение Белого дома, объясняющее синяки на руках у президента Дональда Трампа, предложив заменить его фирменное приветственное рукопожатие на другой жест. Материал автора появился на портале журнала The American Thinker.

По его мнению, Трампу стоит «приберечь рукопожатия», оставив их только для торжественных мероприятий и встреч с «важными фигурами» или для скрепления сделок. Уильямс рекомендовал американскому лидеру придумать какой-нибудь новый жест, который мог бы продемонстрировать презрение к «слабоумным демократам, которые не заслуживают рукопожатия».

Журналист поразмышлял, что показывать средний палец на публике было бы неприличным, однако президент может делать кивок подбородком в сторону «презренных левых критиков», тем самым это стало бы уместным сигналом. Впрочем, как считает автор, на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном Трамп мог бы пожать руку доминантным жестом, чтобы дать ему «понять свое место».

Несколько дней назад Белый дом выпустил официальное заявление, в котором говорилось, что у президента США обнаружили хроническое заболевание. Комплексное обследование показало, что у политика выявили венозную недостаточность. На недавних снимках Трампа были замечены небольшие синяки на тыльной стороне ладони. По заверению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, это связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема главой государства аспирина.

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