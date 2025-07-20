В США признались в неправильном отношении к России

Журналист Карлсон: США навредили себе из-за антироссийских санкций

В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в интервью немецкому изданию Bild.

«США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — подчеркнул Карлсон.

По словам журналиста, Соединенные Штаты больше навредили себе — у них не осталось существенных рычагов давления на Москву.

Ранее Карлсон отметил, что президент России Владимир Путин проделал грандиозную работу и возвысил страну.