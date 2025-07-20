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23:44, 20 июля 2025Интернет и СМИ

В США признались в неправильном отношении к России

Журналист Карлсон: США навредили себе из-за антироссийских санкций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Reuters

В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в интервью немецкому изданию Bild.

«США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — подчеркнул Карлсон.

По словам журналиста, Соединенные Штаты больше навредили себе — у них не осталось существенных рычагов давления на Москву.

Ранее Карлсон отметил, что президент России Владимир Путин проделал грандиозную работу и возвысил страну.

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