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08:03, 20 июля 2025Мир

В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

Экс-госсекретарь Райс назвала поворотным моментов ультиматум Трампа для России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nancy Kaszerman / Global Look Press

Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней является поворотным моментом в конфликте. Об этом заявила бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс, ее цитирует The Hill.

«Думаю, хорошая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: [главу РФ] Владимира Путина не остановить словами», — сказала она.

По словам Райс, российский лидер остановится только тогда, когда поймет, что «дальше победить невозможно».

14 июля Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Американский лидер обвинил Россию в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

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