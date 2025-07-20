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10:00, 20 июля 2025Интернет и СМИ

В Турции признали пользу для Крыма от воссоединения с Россией

dikGAZETE: Крым стал лучше после воссоединения с РФ, это беспокоит украинцев
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Улица Фрунзе в Алупке

Улица Фрунзе в Алупке. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После воссоединения с Россией Крым стал лучше, что беспокоит украинцев. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

Издание отмечает, что Москва вложила в полуостров значительные средства и сейчас регион стал «более спокойным и комфортным местом, чем 15-20 лет назад». Также автор указывает на повышение экономических возможностей местных жителей.

Газета считает, что из-за этого власти Украины хотят сделать все, чтобы нарушить спокойствие на полуострове.

В подтверждение этого стоит сказать, что на уходящей неделе украинские войска предприняли новую попытку атаковать Крым. В ночь на 16 июля в небе над полуостровом был сбит беспилотник.

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