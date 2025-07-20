Верховный суд разрешил не сносить самострой в ряде случаев

Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не угрожает гражданам

Самовольные объекты капитального строительства можно не сносить в случае, если они не угрожают и не мешают другим людям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) России.

Как сообщает агентство, суд рассмотрел дело россиянки, получившей разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, однако начавшей возводить трехэтажную гостиницу. Администрация района обратила на это внимание и подала в суд иск с требованием привести постройку «в соответствие с разрешительной документацией».

Суд учел выводы эксперта, согласно которым при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидеомиологические нормы, а также соблюдены требования сейсмобезопасности. Угроза жизни и здоровью граждан выявлена не была.

Суд вступился за гражданку, отметив, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — говорится в определении.

Ранее ВС отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках, указав в решении, что мужчина воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски».