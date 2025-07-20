Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:25, 20 июля 2025Силовые структуры

Верховный суд разрешил не сносить самострой в ряде случаев

Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не угрожает гражданам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Самовольные объекты капитального строительства можно не сносить в случае, если они не угрожают и не мешают другим людям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) России.

Как сообщает агентство, суд рассмотрел дело россиянки, получившей разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, однако начавшей возводить трехэтажную гостиницу. Администрация района обратила на это внимание и подала в суд иск с требованием привести постройку «в соответствие с разрешительной документацией».

Суд учел выводы эксперта, согласно которым при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидеомиологические нормы, а также соблюдены требования сейсмобезопасности. Угроза жизни и здоровью граждан выявлена не была.

Суд вступился за гражданку, отметив, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — говорится в определении.

Ранее ВС отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках, указав в решении, что мужчина воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил возобновить переговоры. Этому предшествовала «адская ночь» на Украине

    В Госдуме рассказали об индексации пенсий одной категории россиян

    Трамп пригрозил Обаме судом за мошенничество

    Депутат сообщил об индексации выплат одной категории пенсионеров с 1 октября

    В США сообщили о намерении администрации Трампа сохранить контракты SpaceX

    ВСУ атаковали Орловскую область

    Верховный суд разрешил не сносить самострой в ряде случаев

    Собянин сообщил об отсутствии серьезных повреждений от падения обломков БПЛА в Зеленограде

    Солдат ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен

    В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости