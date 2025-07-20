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22:11, 20 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о продвижении ВС России в Харьковской области

«РВ»: ВС России усиливают наступление на волчанском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России усиливают наступление на волчанском направлении. О продвижении Российской армии в Харьковской области сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что ВС России продвигаются на отдельных участках в Волчанске и окрестностях города, в том числе у Волчанских хуторов. Аналитики отмечают, что «быстрой реакции украинского командования ждать не стоит».

Тем временем Владимир Зеленский предложил провести новый раунд российско-украинских переговоров. До этого недавно возобновленный переговорный процесс был поставлен на паузу, однако ни одна из сторон не заявляла о решительном выходе из переговоров.

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