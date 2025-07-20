Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:31, 20 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила россиян об опасности занятия сексом в жару

Врач Сережина: Половая активность в жару несет угрозу для здоровья
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Жара сама по себе является провоцирующим фактором обострения для многих хронических заболеваний, а если к этому добавить половую активность, риски возрастут в разы, рассказала врач Вера Сережина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, особенно риск велик при гипертонии, ишемической болезни сердца и после перенесенных инфарктов, поскольку жара может спровоцировать криз или даже повторный приступ. Высокая температура воздуха уже создает дополнительную нагрузку на сердце, а любая физическая активность в этот период может оказаться избыточной, уточнила она.

«Небезопасна жара и для людей с признаками инфекционного заболевания, например болью в горле, заложенностью носа или повышенной температурой. В таких условиях активное взаимодействие с партнером может как усугубить течение болезни, так и способствовать передаче инфекции. Особого внимания требуют состояния связанные с бронхиальной астмой, особенно если есть нехватка кислорода и одышка. Любые резкие движения могут спровоцировать приступ», — предупредила врач.

Сережина добавила, что жара усиливает и кожные реакции — при повышенном потоотделении и плотном телесном контакте повышается риск локальных воспалений, раздражений, обострения дерматитов. Кроме того, у женщин в условиях жары может активнее развиваться бактериальная флора, что повышает вероятность воспалительных процессов в мочевом пузыре и других органах малого таза, отметила специалист.

Ранее сексолог Стефани Сейтц призвала пары регулярно ходить в секс-шоп. Партнеры в этом случае без осуждения могут сказать друг другу о своих желаниях и любопытстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил возобновить переговоры. Этому предшествовала «адская ночь» на Украине

    Правнучка летчика Чкалова стала близка к еще одному уголовному делу

    В России допустили появление британских войск на Украине после одного события

    Врач предупредила россиян об опасности занятия сексом в жару

    В России за ночь сбили почти сто беспилотников ВСУ

    Украину уличили в сговоре с США против России

    В Запорожской области рассказали о больших потерях ВСУ

    Аэропорт Петербурга начнет принимать рейсы из Москвы из-за опасности дронов

    ВСУ ночью ударили по российскому региону

    Россиян предупредили о риске смертельной болезни из-за купания в теплом море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости