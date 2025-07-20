Юрист обозначил начало срока лишения водительских прав

Славнов: Срок лишения прав начинается с момента сдачи удостоверения в ГИБДД

Срок лишения водительских прав начинается с момента сдачи удостоверения в ГИБДД. Об этом рассказал юрист Дмитрий Славнов, передает РИА Новости.

«Срок лишения права управления исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения», — отметил он.

Славнов посоветовал водителям не пытаться скрыться. По его словам, если не сдать права, то срок лишения не начнется, и можно всю жизнь провести без прав.

Он добавил, что в случае потери удостоверения нужно получить новое и сдать его.

Ранее сообщалось, что штрафы для автомобилистов за отказ остановиться по требованию инспектора ДПС выросли практически в 20 раз.