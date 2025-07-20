Житель ДНР пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Пушилин: В Донецке при атаке БПЛА ВСУ пострадал мужчина

Мужчина 1950 года рождения пострадал в Донецке при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, местный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА. Мужчину госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

«Со стороны ВФУ совершены две вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА», — написал Пушилин.

Ранее в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.