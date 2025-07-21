Активность в политических спорах в сети связали с низким интеллектом

HSSC: Люди с психопатическими чертами и FoMO чаще обсуждают политику в интернете

В журнале Humanities and Social Sciences Communications опубликованы результаты крупного международного исследования, в котором ученые изучили, как личностные особенности и когнитивные способности влияют на участие людей в политических обсуждениях в интернете. Анализ данных из США и семи азиатских стран показал: люди с выраженными чертами психопатии и сильным страхом упустить что‑то важное (FoMO) значительно чаще участвуют в онлайн‑политической активности — комментируют новости, распространяют политический контент и ведут дискуссии в социальных сетях.

Интересно, что нарциссизм тоже может подталкивать к участию, но этот эффект наблюдается лишь в отдельных странах. Исследователи объясняют это культурными различиями и тем, как в разных обществах воспринимается открытая самопрезентация.

Отдельно отмечено влияние когнитивных способностей: чем выше уровень аналитического мышления и критического восприятия информации, тем реже люди вовлекаются в подобные активности. Особенно заметно, что при низком уровне когнитивных навыков склонность к импульсивному и эмоциональному участию в политических обсуждениях усиливается у тех, у кого ярко выражены черты психопатии или повышенная тревожность по поводу упущенных событий.

Авторы исследования подчеркивают, что такие результаты помогают лучше понять, какие психологические механизмы формируют цифровое гражданское участие.

Ранее исследователи сообщили, что ограничение доступа к интернету на смартфоне всего на две недели способно омолодить мозг примерно на десять лет.