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19:16, 21 июля 2025Культура

Автора хита «Медуза» отправили на лечение в закрытое учреждение

Автор хита «Медуза» Matrang попал в закрытую психо-наркологическую лечебницу
Андрей Шеньшаков

Фото: Анна Мейер / ТАСС

Рэпер Алан Хадзарагов, известный под псевдонимом Matrang, попал в психо-наркологическую лечебницу во Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, автор хита «Медуза» уже полтора года находится под круглосуточным наблюдением врачей и без какой-либо связи с внешним миром. В 2024 году он прошел 28-дневный курс в наркологической клинике «Свобода», где ему диагностировали не только тяжелую зависимость, но и психическое расстройство.

После прохождения курса Алана поместили в закрытый реабилитационный коттедж с полной изоляцией. Сообщается также, что артист не покинет учреждение в ближайшее время, так как процесс лечения «слишком затягивается».

В феврале 2024 года сестра Matrang прокомментировала слова артиста о том, что он хотел, но боялся вернуться в Россию из Таиланда. Родственница музыканта подчеркнула, что он сам отказывался возвращаться домой и проявлял агрессию на фоне употребления наркотиков.

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