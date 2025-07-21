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13:48, 21 июля 2025Экономика

Россиянам дали совет в случае соседства с борделем

Юрист Салкин: Подозревая соседство с борделем, воздержитесь от обвинений в чатах
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

При подозрениях соседей в проституции стоит воздержаться от публичных обвинений в домовых чатах. Как вести себя в случае, если за стеной организовали бордель, Life.ru разъяснил адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Зачастую для организации борделя выбирают трех- и четырехкомнатные квартиры на первых этажах. Распознать такие заведения можно по большому потоку посетителей, зачастую иностранных граждан. По закону занятие проституцией наказывается административным штрафом в размере от полутора до двух тысяч рублей. Открытие борделя или предоставление помещения для него уже подпадает под уголовную статью и предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Открытая конфронтация в данном случае неэффективна, считает юрист. Сообщения в чате дома или объявления на лестничной площадке могут быть восприняты как инсинуации и стать поводом для возбуждения дела по статье о клевете. Вместо этого следует обратиться в полицию, изложив в заявлении все обстоятельства.

Ранее в Челябинске жильцы дома пожаловались, что к ним заехал рехаб для зависимых. Офис открылся в одной из квартир престижного жилого комплекса, и по пути в центр клиенты рехаба нередко встречаются с собственниками. Доступ в здание для них не ограничен: войти не мешает ни забор с домофоном, ни консьерж.

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