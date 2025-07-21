Депутат Рады раскрыл одну из целей ударов по Киеву

Депутат Рады Дмитрук: ВС России повредили цех по сборке беспилотников в Киеве

Российские войска во время атаки повредили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Киеве. Об этом сообщил бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет об объекте, который во время своего визита на Украину посетил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — рассказал парламентарий.

Кит Келлог 14 июля провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, они обсуждали решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО.