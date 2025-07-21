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15:39, 21 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл одну из целей ударов по Киеву

Депутат Рады Дмитрук: ВС России повредили цех по сборке беспилотников в Киеве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска во время атаки повредили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Киеве. Об этом сообщил бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет об объекте, который во время своего визита на Украину посетил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — рассказал парламентарий.

Кит Келлог 14 июля провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, они обсуждали решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО.

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