Германии срочно понадобились бомбоубежища из-за России

WSJ: Из-за России Германия ищет места, которые можно превратить в бомбоубежища

В рамках усилий по обеспечению готовности к войне к 2029 году из-за якобы агрессии России Германия ищет общественные места, которые можно быстро и недорого превратить в убежища. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Военные эксперты предупреждают, что Россия в течение нескольких лет сможет напасть на Западную Европу. Это оставит миллионы мирных жителей беззащитными в случае возникновения конфликта (...) Сейчас немецкие власти спешат исправить ситуацию, составляя списки общественных мест, которые можно быстро и недорого превратить в убежища», — говорится в материале.

Как отмечает издание, под влиянием конфликта России и Украины и якобы угроз в адрес Запада Германия пообещала «подготовиться к войне» к 2029 году. Пилотный проект по безопасности гражданского населения направлен на обеспечение бомбоубежищами миллиона человек к концу 2026 года, поскольку на данный момент из примерно двух тысяч бункеров и бомбоубежищ, действовавших во времена Холодной войны, сохранилось лишь 580, в которых могли разместиться 480 тысяч человек.

Ранее политолог Йонас Тегель заявил, что политики в Германии и других европейских странах пытаются убедить население в необходимости подготовки к войне с Россией. Однако, по его словам, они делают это по пропагандистским методичкам 20 века.