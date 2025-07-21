Глава МИД Франции приехал в Киев

Euractiv: Глава МИД Франции Барро посетил Киев

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посетил с официальным визитом Киев. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в понедельник в Киев с двухдневным визитом, цель которого — оказать поддержку Украине в ее борьбе», — говорится в материале.

Планируется, что французский министр встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром республики Юлией Свириденко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Зеленским пообещал, что западные страны усилят давление на Россию.