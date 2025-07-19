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10:49, 19 июля 2025Мир

Макрон заявил об усилении давления на Россию после разговора с Зеленским

Макрон поговорил с Зеленским и заявил об усилении давления на Россию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил об усилении давления на Россию. Пост появился в соцсети X.

«Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. (...) Вместе (С другими лидерами западных стран. — Прим. «Ленты.ру») мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — написал он.

Макрон отметил, что Франция продолжит поддерживать Украину. Политик также поприветствовал принятие нового пакета антироссийских санкций.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

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