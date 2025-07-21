ЦСР: Иностранные туристы полюбили отдых в Свердловской и Новосибирской областях

Помимо двух российских столиц, иностранные туристы полюбили отдых и в других регионах страны. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, популярностью пользуются Свердловская и Новосибирская области, а также Камчатка, Алтай, Татарстан, сочинское побережье Краснодарского края и Кавказские республики.

«Увеличится турпоток и в регионах Дальнего Востока: если весной в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях было меньше интуристов, чем годом ранее, то летний период компенсирует отставание. Особо можно выделить Калининградскую область: из-за повышенного спроса у наших граждан к региону иностранцам мест не хватает», — указано в материале.

Переехавший в Россию голландец Махил Снейп определил отличие между русскими девушками и его землячками. По его наблюдениям, русские трепетно относятся к своему возрасту, поэтому не следует задавать им вопросы на эту тему.