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18:39, 21 июля 2025Моя страна

Иностранные туристы полюбили отдых в российских регионах

ЦСР: Иностранные туристы полюбили отдых в Свердловской и Новосибирской областях
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Помимо двух российских столиц, иностранные туристы полюбили отдых и в других регионах страны. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, популярностью пользуются Свердловская и Новосибирская области, а также Камчатка, Алтай, Татарстан, сочинское побережье Краснодарского края и Кавказские республики.

«Увеличится турпоток и в регионах Дальнего Востока: если весной в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях было меньше интуристов, чем годом ранее, то летний период компенсирует отставание. Особо можно выделить Калининградскую область: из-за повышенного спроса у наших граждан к региону иностранцам мест не хватает», — указано в материале.

Переехавший в Россию голландец Махил Снейп определил отличие между русскими девушками и его землячками. По его наблюдениям, русские трепетно относятся к своему возрасту, поэтому не следует задавать им вопросы на эту тему.

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