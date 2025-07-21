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18:56, 21 июля 2025Мир

Израиль выразил беспокойство из-за связей России и Ирана

Израиль выразил беспокойство из-за сотрудничества РФ и Ирана в военной области
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Тегеран

Тегеран. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via / Reuters

Любое сотрудничество в военной области между Россией и Ираном беспокоит Израиль, так как Тегеран является потенциальным источником дестабилизации мирового порядка. Об этом в разговоре с журналистами заявил министр по восстановлению севера и юга, депутат Кнессета Зеев Элькин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Политик обратил внимание, что иранские власти поддерживают многие террористические организации на Ближнем Востоке. «Мы считаем, что любое усиление Ирана, пока он контролируется религиозными фанатиками, которых мало что ограничивает, оно очень опасно для региона в первую очередь. И не только для региона», — пояснил Элькин, отметив, что многие отрицательные процессы в регионе связаны с Ираном.

Ранее стало известно, что посол Израиля в Москве Симона Гальперин досрочно завершит миссию в России. В ведомстве пояснили, что Гальперин завершает миссию из-за нового назначения. Дипломат возглавит европейский департамент МИД Израиля. Также посол займет пост заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Израиля.

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