Киеву намекнули на лишение европейской поддержки из-за действий против НАБУ

Посол ЕС Матернова: Действия против НАБУ могут лишить Киев поддержки Европы

Посол Европейского союза (ЕС) в Киеве Катарина Матернова в соцсети X намекнула, что за действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) страну могут лишить поддержки.

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», — подчеркнула дипломат.

Таким образом Матернова прокомментировала заявление послов стран «Большой семерки» (G7), которые серьезно обеспокоены из-за обысков и задержания детективов НАБУ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в НАБУ рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».

