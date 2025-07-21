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22:50, 21 июля 2025Бывший СССР

Киеву намекнули на лишение европейской поддержки из-за действий против НАБУ

Посол ЕС Матернова: Действия против НАБУ могут лишить Киев поддержки Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Посол Европейского союза (ЕС) в Киеве Катарина Матернова в соцсети X намекнула, что за действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) страну могут лишить поддержки.

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», — подчеркнула дипломат.

Таким образом Матернова прокомментировала заявление послов стран «Большой семерки» (G7), которые серьезно обеспокоены из-за обысков и задержания детективов НАБУ.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в НАБУ рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».

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