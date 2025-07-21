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20:48, 21 июля 2025Моя страна

Красноярцы вернули упавших с моста утят маме-утке

В Красноярске зрители уличного концерта спасли утят и помогли им найти маму-утку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Красноярске спасли утят, упавших с моста, и вернули их маме. Об этом сообщает портал «ТВК».

Видео необычного спасения утят красноярка Евгения опубликовала в соцсетях. Люди прятались от дождя под мостом и слушали концерт уличного музыканта, когда сверху начали падать птенцы. Зрители стали их ловить. Через некоторое время удалось поймать всех.

«Я решила, что мама-утка должна быть где-то поблизости, и побежала к Енисею. Она была там, плавала одна в непонимании — где ее дети», — рассказала Евгения. Люди собрали утят и стали скидывать их в реку, чтобы помочь утке найти их. В итоге все утята, кроме одного, поплыли за матерью. Последний, возможно, получил травму при падении. «Все утята были спасены и вновь воссоединились с мамой», — подвела итог Евгения.

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