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16:34, 21 июля 2025Моя страна

Малыш-трубкозуб из российского зоопарка научился «разговаривать»

Малыш-трубкозуб из нижегородского зоопарка попал на видео
Алина Черненко

Малыш-трубкозуб из нижегородского зоопарка «Лимпопо» научился «разговаривать» и попал на видео. Оно опубликовано на странице учреждения «ВКонтакте».

Недавно родившийся детеныш начал настойчиво требовать молока, когда наступает время кормления. На размещенных в сети кадрах он сидит на руках у сотрудницы зоопарка и издает громкие пищащие звуки.

Трубкозуб пока находится отдельно от родителей, на которых можно посмотреть на территории зоопарка. «Это связано с безопасностью и благополучием малыша. Трубкозубы зачастую ведут себя неосторожно и неуклюже с потомством, велика вероятность непреднамеренного травмирования малыша», — рассказали сотрудники учреждения.

Редкое животное родилось в нижегородском зоопарке в начале июля. Малыш обладает вытянутым носом, похожим на поросячий, и длинными когтями.

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