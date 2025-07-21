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10:39, 21 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары

Синоптик Вильфанд: 30-градусная жара вернется в Москву к 26-27 июля
Виктория Клабукова

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

30-градусная жара вернется в Москву в ближайшее время. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До отметки в 29-30 градусов столбики столичных термометров поднимутся к выходным, 26-27 июля, предупреждает синоптик. В течение недели температура воздуха будет держаться на уровне плюс 25-27 градусов. Давление в Москве и области будет пониженным на протяжении всей недели.

Ожидаются кратковременные и неинтенсивные дожди. Количество осадков в нынешнем июле метеоролог не считает необычным. Согласно статистике, второй летний месяц самый дождливый во всех российских регионах. «Ни жары сумасшедшей, ни пожароопасности, ни холода нет. Нормальная летняя погода», — заключил Вильфанд.

Прошедшие тропические ливни были для столицы нехарактерны. Еще пять лет назад синоптики не могли допустить такого объема осадков в Москве. Ненастную погоду, установившуюся над мегаполисом, метеорологи объясняют изменениями климата. Однако, как прогнозируют в Росгидромете, череда дождей прекратится с понедельника, 21 июля.

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