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09:41, 21 июля 2025Наука и техника

На Украине представили аналог российской «Молнии»

На Украине представили модернизированный дрон-камикадзе Darts — аналог «Молнии»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинское предприятие, выпускающее дроны-камикадзе Darts, представило новую модификацию аппарата. Модернизированная версия похожа на российский беспилотник «Молния-2», сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

Новая версия Darts, как и российский аппарат, стала двухмоторной. Производитель заявляет, что аналог «Молнии» может нести до 14 килограммов боевой нагрузки, а дальность полета составляет 40 километров.

Дрон самолетного типа «Молния-2» способен нести до шести килограммов взрывчатого вещества. Аппараты, которые используют для поражения личного состава, укреплений и бронетехники противника, считаются простой и относительно недорогой альтернативой «Ланцетам». При этом они превосходят FPV-дроны по дальности и массе боевой нагрузки.

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В июне в зоне проведения СВО заметили компактный автомобиль ВАЗ-1111 «Ока», который российские бойцы превратили в пусковую установку для дронов-камикадзе «Молния». Машина с модифицированным кузовом несет катапульту для запуска дронов-камикадзе.

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