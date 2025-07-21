На Украине представили аналог российской «Молнии»

На Украине представили модернизированный дрон-камикадзе Darts — аналог «Молнии»

Украинское предприятие, выпускающее дроны-камикадзе Darts, представило новую модификацию аппарата. Модернизированная версия похожа на российский беспилотник «Молния-2», сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

Новая версия Darts, как и российский аппарат, стала двухмоторной. Производитель заявляет, что аналог «Молнии» может нести до 14 килограммов боевой нагрузки, а дальность полета составляет 40 километров.

Дрон самолетного типа «Молния-2» способен нести до шести килограммов взрывчатого вещества. Аппараты, которые используют для поражения личного состава, укреплений и бронетехники противника, считаются простой и относительно недорогой альтернативой «Ланцетам». При этом они превосходят FPV-дроны по дальности и массе боевой нагрузки.

В июне в зоне проведения СВО заметили компактный автомобиль ВАЗ-1111 «Ока», который российские бойцы превратили в пусковую установку для дронов-камикадзе «Молния». Машина с модифицированным кузовом несет катапульту для запуска дронов-камикадзе.