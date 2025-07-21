Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 21 июля 2025Мир

На Западе раскрыли последствия ультиматума Трампа России

Миршаймер: Ультиматум Трампа Путину не приведет к окончанию конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа России с требованием заключить мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней не приведет к окончанию конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Неужели Трамп действительно верит, что все это закончится через 50 дней? Что он предъявит [президенту России Владимиру] Путину ультиматум через 50 дней, а тот просто сдастся, капитулирует? (...) Я в этом сомневаюсь. Подозреваю, что эта война будет продолжаться, и русские в конечном итоге ее выиграют», — сказал он.

14 июля Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Американский лидер обвинил Россию в «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс выразил мнение, что Трамп не введет санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. По словам Люса, предложенный законопроект о «сокрушительных санкциях» кажется крайне неразумным, поскольку он может нанести вред самим США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    42-летняя Анна Седокова похвасталась фигурой в микробикини

    Россиянин спас 13-летнего сына от схватившего его за ягодицы на концерте незнакомца

    Завербованный обещанием выезда во Францию россиянин попался на госизмене

    Пушилин рассказал о сопротивлении ВСУ в ДНР

    В «Ахмате» оскорбились из-за скандала после пьяной драки с участием бойца из Чечни

    Более тысячи машин скопились в очереди перед Крымским мостом

    России не оказалось среди ключевых поставщиков пшеницы в Китай

    Названы российские города с максимальной предлагаемой зарплатой

    Момент падения автобуса с тремя десятками российских вахтовиков в обрыв попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости