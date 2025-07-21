На Западе раскрыли последствия ультиматума Трампа России

Миршаймер: Ультиматум Трампа Путину не приведет к окончанию конфликта на Украине

Ультиматум президента США Дональда Трампа России с требованием заключить мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней не приведет к окончанию конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Неужели Трамп действительно верит, что все это закончится через 50 дней? Что он предъявит [президенту России Владимиру] Путину ультиматум через 50 дней, а тот просто сдастся, капитулирует? (...) Я в этом сомневаюсь. Подозреваю, что эта война будет продолжаться, и русские в конечном итоге ее выиграют», — сказал он.

14 июля Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Американский лидер обвинил Россию в «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

Ранее обозреватель Financial Times Эдвард Люс выразил мнение, что Трамп не введет санкции против России по истечении 50-дневного ультиматума. По словам Люса, предложенный законопроект о «сокрушительных санкциях» кажется крайне неразумным, поскольку он может нанести вред самим США.