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13:30, 21 июля 2025Бывший СССР

На Западе заявили о прорыве обороны Украины российскими БПЛА с рекордной скоростью

FT: Дроны ВС РФ за последние месяцы стали в три раза эффективнее поражать цели
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дроны Вооруженных сил (ВС) РФ прорывают оборону Украины с рекордной скоростью. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, благодаря «роевой» тактике применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армия России увеличила за последние месяцы эффективность атак в три раза. Если раньше украинскую оборону преодолевали около пяти процентов дронов, то в период с апреля по июнь цели поражали до 15 процентов дронов.

«Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины становится хуже. Но мы видим, что новые тактики атаки роем при БПЛА, летящих теперь на большей высоте, делают их более эффективными», — объяснил Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований по результатам анализа официальных украинских данных.

Ранее на Украине рассказали о смене тактики российских войск. Сообщалось, что армия РФ сосредоточила особое внимание на использовании мототехники.

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