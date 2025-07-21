На Западе заявили о прорыве обороны Украины российскими БПЛА с рекордной скоростью

FT: Дроны ВС РФ за последние месяцы стали в три раза эффективнее поражать цели

Дроны Вооруженных сил (ВС) РФ прорывают оборону Украины с рекордной скоростью. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, благодаря «роевой» тактике применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армия России увеличила за последние месяцы эффективность атак в три раза. Если раньше украинскую оборону преодолевали около пяти процентов дронов, то в период с апреля по июнь цели поражали до 15 процентов дронов.

«Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины становится хуже. Но мы видим, что новые тактики атаки роем при БПЛА, летящих теперь на большей высоте, делают их более эффективными», — объяснил Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований по результатам анализа официальных украинских данных.

Ранее на Украине рассказали о смене тактики российских войск. Сообщалось, что армия РФ сосредоточила особое внимание на использовании мототехники.