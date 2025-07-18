На Украине рассказали о смене тактики российских войск

ВС России сосредоточили особое внимание на использовании мототехники

Вооруженные силы (ВС) России сменили тактику под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Издание ссылается на комментарий офицера штурмовой бригады «Спартан» Артема Шолудько , который рассказал, что российские войска сосредоточили особое внимание «на использовании мототехники — мотоциклов и квадроциклов для быстрого перемещения штурмовых групп».

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону Волчанска. По сообщениям прессы, сейчас основные боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала города.

Telegram-канал «Военная хроника» описал тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском словами «встала на костыли». Отмечается, что мобильность и связь перекладываются на слабо защищенные решения.