На Западе заявили о серьезном давлении на Зеленского

FT: Зеленский сталкивается с серьезным давлением на поле боя и внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается со сложностями как на фронте, так и во внутриполитических вопросах. Об этом заявили журналисты The Financial Times (FT).

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он провел перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны в затяжном противостоянии», — сказано в материале.

Издание также отмечает, что западным союзникам Украины необходимо как можно быстрее воспользоваться сменой риторики американского лидера Дональда Трампа и укрепить поддержку Украины, поскольку есть вероятность, что он «снова передумает».

«50-дневный ультиматум Трампа Москве, подкрепленный угрозой введения новых пошлин для России и стран, покупающих российские энергоносители, не вызывает большого доверия. Жесткая риторика Трампа не может не радовать, однако президент США в прошлом неоднократно отказывался от введения парализующих пошлин», — констатировали журналисты.

Тем временем на Западе также заявили о появлении слабых признаков жизни в попытках урегулирования на Украине. Как сообщает The New York Times, Зеленский на выходных предложил возобновить переговоры, на что Москва согласилась.