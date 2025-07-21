Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:34, 21 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о серьезном давлении на Зеленского

FT: Зеленский сталкивается с серьезным давлением на поле боя и внутри страны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается со сложностями как на фронте, так и во внутриполитических вопросах. Об этом заявили журналисты The Financial Times (FT).

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он провел перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны в затяжном противостоянии», — сказано в материале.

Издание также отмечает, что западным союзникам Украины необходимо как можно быстрее воспользоваться сменой риторики американского лидера Дональда Трампа и укрепить поддержку Украины, поскольку есть вероятность, что он «снова передумает».

«50-дневный ультиматум Трампа Москве, подкрепленный угрозой введения новых пошлин для России и стран, покупающих российские энергоносители, не вызывает большого доверия. Жесткая риторика Трампа не может не радовать, однако президент США в прошлом неоднократно отказывался от введения парализующих пошлин», — констатировали журналисты.

Тем временем на Западе также заявили о появлении слабых признаков жизни в попытках урегулирования на Украине. Как сообщает The New York Times, Зеленский на выходных предложил возобновить переговоры, на что Москва согласилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Объем торговли США с постсоветской страной вырос почти в полтора раза

    На Украине ликвидировали министерства

    В России вырос спрос на гормональные контрацептивы

    Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

    67-летняя Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой

    Пожары в российском регионе после атаки десятка дронов ВСУ сняли на видео

    Женщина рассказала о тяге есть бумагу и известковый налет

    Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

    Доля планирующих сокращения российских компаний резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости