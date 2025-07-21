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11:36, 21 июля 2025Наука и техника

Назван основной минус неуязвимого дрона «КВН»

Чадаев: Основной минус проводного дрона «КВН» — дальность действия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Основной минус дрона «Князь Вандал Новгородский» («КВН») с проводным управлением — это длина катушки, от которой зависит дальность действия. Недостатки аппарата, который неуязвим для систем радиоэлектронной борьбы, назвал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в интервью ТАСС.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели тяжелую технику после появления дронов «КВН» на поле боя. При этом длины провода не всегда хватает для поражения цели.

«Радиоуправляемые дроны ВСУ перекрывают наши по длине — в этом сейчас трудность. Поэтому боремся за то, чтобы увеличить плечо, при этом без потерь в статистике долетов», — сказал гендиректор центра.

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В январе Чадаев сообщил, что дроны «КВН» оснастили тепловизорами для круглосуточной работы. Аппараты получили интерфейс «картинка в картинке», позволяющий переключаться между дневной и ночной камерами.

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