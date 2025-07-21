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08:26, 21 июля 2025Мир

Названо неожиданное последствие политики Трампа

NYT: Политика Трампа привела к укреплению единства внутри Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Риторика президента США Дональда Трампа, включающая угрозы введения тарифов в отношении союзников, возможный отказ США от обязательной защиты членов НАТО и требование к европейским странам самим обеспечивать свою безопасность, привели к укреплению единства внутри Европы. Об этом сообщает The New York Times.

«Растет понимание того, что все европейские страны в конечном счете малы... Что Европе нужно держаться вместе и объединять ресурсы», — заявил Йорн Флек, старший директор аналитического центра при Атлантическом совете.

Также эксперт Маттиас Маттейс из Совета по международным отношениям (CFR) отметил, что Европа «вдруг почувствовала себя уязвимой», отчасти потому, что оказалась «брошенной США». Он подчеркнул, что на фоне нынешней политики Трампа Германия, Франция и Великобритания активизировали сотрудничество в сфере обороны.

Ранее стало известно, что Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов. Также сообщается, что европейские союзники должны будут не только поставлять собственные вооружения, но и закупать новое исключительно у США.

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