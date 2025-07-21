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18:37, 21 июля 2025Ценности

Показано роскошное убранство самолета рэпера за 14 миллиардов рублей

Рэпер Дрейк показал роскошное убранство самолета за 14 миллиардов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @champagnepapi

Американский рэпер Дрейк показал роскошное убранство личного самолета. Ролик опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант похвастался обновленным интерьером самолета Boeing 767, стоимость которого оценивается в 185 миллионов долларов (примерно 14 миллиардов рублей). Певец продемонстрировал свою спальню, в которой находилась кровать размера king-size и широкий телевизор, а стены комнаты были отделаны зеркалами.

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В то же время в главной комнате самолета расположили кресла с искусственной меховой обивкой с фирменными подушками. На борту также оборудовали игровой стол Stake. Среди прочего в самолете есть кинозал и три гостевых спальни, добавил исполнитель.

В феврале Дрейк купил одежду у дизайнера из России.

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