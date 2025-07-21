Показано роскошное убранство самолета рэпера за 14 миллиардов рублей

Рэпер Дрейк показал роскошное убранство самолета за 14 миллиардов рублей

Американский рэпер Дрейк показал роскошное убранство личного самолета. Ролик опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант похвастался обновленным интерьером самолета Boeing 767, стоимость которого оценивается в 185 миллионов долларов (примерно 14 миллиардов рублей). Певец продемонстрировал свою спальню, в которой находилась кровать размера king-size и широкий телевизор, а стены комнаты были отделаны зеркалами.

В то же время в главной комнате самолета расположили кресла с искусственной меховой обивкой с фирменными подушками. На борту также оборудовали игровой стол Stake. Среди прочего в самолете есть кинозал и три гостевых спальни, добавил исполнитель.

В феврале Дрейк купил одежду у дизайнера из России.