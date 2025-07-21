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17:34, 21 июля 2025Бывший СССР

Последствия поставок ФРГ ракет Patriot Украине оценили

«Известия»: Поставки ФРГ ракет Patriot для Украины не изменят ситуацию на фронте
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sgt. Erica Earl / Wikimedia

Приобретенные Германией американские зенитно-ракетного комплексы (ЗРК) Patriot не смогут изменить положение Украины на фронте. Об этом в интервью «Известиям» рассказал офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Любое вооружение на поле боя эскалирует конфликт, конечно же. Но никакой критической массы оно не может создать, так как их очень ограниченное количество», — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что последствием поставок любого вооружения является эскалация конфликта. Матвийчук рассказал о современных ЗРК РАС-3MSE, которые могут защищать от ракетных ударов и самолетов. Эксперт подчеркнул, что таких систем в мире существует очень мало, например, у Бельгии только две подобные установки.

«Даже если Германия решит предоставить такие системы, они не смогут создать критическую массу для изменения баланса сил на фронте», — заключил он.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, стоящего на вооружении украинских войск. В состав одной батареи ЗРК Patriot входят четыре пусковые установки, их суммарная стоимость составляет 1,1 миллиарда долларов.

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