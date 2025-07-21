Появились кадры удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ

Появились видео удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Видео публикует Telegram-канал «Иди и смотри».

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар по позиции был нанесен в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области.

До этого Минобороны показало кадры боев за поселение в Донецкой народной республике. В конце видео заметны солдаты — они стоят посреди полуразрушенных домов с флагом России.