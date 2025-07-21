Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 21 июля 2025Бывший СССР

Появились кадры удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ

Появились видео удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Видео публикует Telegram-канал «Иди и смотри».

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар по позиции был нанесен в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области.

До этого Минобороны показало кадры боев за поселение в Донецкой народной республике. В конце видео заметны солдаты — они стоят посреди полуразрушенных домов с флагом России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня ругают несколько маргиналов». Российский политолог ответил на призывы наказать его за участие в форуме с Алиевым

    Обнаружен инновационный способ значительно снизить риск деменции

    Россиянам объяснили побочный эффект кофе

    Постсоветская страна запаслась рекордным количеством золота

    Саранча напала на украинский регион

    На Украине засомневались в эффективности американских Patriot

    Лазарева отпраздновала день рождения «Киевским» тортом

    Собака-ищейка спасла 36 человек от мины и лишилась лапы

    Появились кадры удара «Искандером» по позиции С-300 ВСУ

    Раскрыты детали следствия по делу изувеченной украинской модели в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости