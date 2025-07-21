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14:30, 21 июля 2025Мир

Премьер страны решил остаться на посту после провала на выборах

Премьер Японии Исиба решил остаться на посту после поражения на выборах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сигэру Исиба

Сигэру Исиба. Фото: Philip Fong / Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил остаться на посту после поражения правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает Nikkei Asia.

«Хотя мы глубоко осознаем нашу серьезную ответственность за результаты выборов, мы должны выполнить свои обязательства перед страной и ее народом, а также гарантировать, чтобы политика не зашла в тупик», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post писала, что правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента. По мнению издания, это поражение ставит под угрозу позиции Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с США.

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