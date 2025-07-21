Премьер страны решил остаться на посту после провала на выборах

Премьер Японии Исиба решил остаться на посту после поражения на выборах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил остаться на посту после поражения правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает Nikkei Asia.

«Хотя мы глубоко осознаем нашу серьезную ответственность за результаты выборов, мы должны выполнить свои обязательства перед страной и ее народом, а также гарантировать, чтобы политика не зашла в тупик», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post писала, что правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента. По мнению издания, это поражение ставит под угрозу позиции Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с США.